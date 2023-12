L'Ue promuove la riforma del Codice degli appalti tracciata da Draghi e sposata da Fitto

L’eredità di Mario Draghi continua a vegliare sul Pnrr italiano anche ora che è firmato da Giorgia Meloni e Raffaele Fitto. Le riforme draghiane a Bruxelles continuano a essere un faro che protegge l’attuale governo. Chi avesse dei dubbi dovrebbe leggere la pagella (assessment) della Commissione Ue sulla quarta rata e concentrarsi sulle dodici pagine (su 105) dedicate a quella che è stata la partita più pericolosa di questo tornante: la riforma del Codice degli appalti. La parola Draghi non compare mai, ovviamente, ma la ricostruzione non lascia dubbi. Stupisce, anzitutto, la promozione a pieni voti del Codice degli appalti che per sei mesi è stato oggetto di discussione feroce tra Bruxelles e il governo di Roma. Al punto che per salvare la revisione generale del Pnrr la Commissione e Fitto hanno imposto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini una marcia indietro sulla concorrenza per le opere fino a 5,3 milioni di euro. Fatta eccezione per questo punto, su cui si ribadisce che non esiste altra interpretazione se non quella europea recepita dalla circolare di Salvini, il resto del documento è tutto un elogio delle decisioni italiane: molto bene la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, impostata dal protocollo di intesa firmato tra Mario Draghi e l’Anac; molto bene le semplificazioni che hanno stabilizzato “il set” di norme varate da Draghi con il decreto legge 77/2021. Anzi, per raggiungere i risultati promessi nei mesi prossimi, bisognerà definitivamente rafforzare quelle norme nella parte dei processi di autorizzazione ai progetti, ancora un po’ carenti; molto bene la riforma del subappalto, voluta da tempo dall’Ue e che solo Draghi è riuscito a recepire con nettezza del principio ma anche con un equilibrio che consente di difendere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di vigilare sul rischio di infiltrazioni mafiose. E così via: la legge delega l’ha scritta Draghi, la decisione di affidare la redazione del testo al Consiglio di stato l’ha presa Draghi, i quattro pilastri di cui la Commissione Ue appare entusiasta (qualificazione e subappalto, ma anche digitalizzazione e centrali di committenza) li ha impostati Draghi.

