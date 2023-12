Cosa c'è oggi di più ribelle e anticapitalista di una conversione all'islam?

Il cosiddetto suicidio del West ha la faccia gioviale di Megan Rice, millennial attivista nera americana che dopo il 7 ottobre ha deciso di rivoltarsi contro l’occidente colonialista e capitalista comprando online una copia del Corano e dando vita a un club del Libro su TikTok – World Religion Book Club, 13 mila iscritte/i – dove, hijab in testa, propone letture pubbliche e pratica la sua nuova fede con il classico fervore dei neofiti. L’hashtag è #revert: secondo l’islam ogni conversione va intesa come un ritorno a casa dopo avere a lungo girovagato nell’errore. Ed è fervidamente condiviso da molte altre giovanissime neo convertite, come l’adorabile queer di sinistra Alex, generazione Z, folgorata sulla via dei cortei filopalestinesi che sempre su TikTok nasconde i suoi bei capelli rossi sotto il foulard della modestia: “È il terzo giorno che lo porto!”, sorride trionfante facendo il segno di vittoria. Il fatto che la vita dei queer nei paesi islamici non sia esattamente confortevole è un particolare trascurabile, come si è già visto. Megan dice che l’idea di aderire all’islam le è venuta dal fatto che i palestinesi stiano dimostrando una forza così grande nonostante non abbiano nulla e stiano perdendo anche quel poco che era rimasto loro. Deve trattarsi di Dio, a quanto pare – su questo in effetti non si può darle del tutto torto. La successiva lettura del Corano le ha dato la spinta definitiva.

