Niente più WhatsApp né Signal per i funzionari a Parigi: motivi di sicurezza

Entro il prossimo 8 dicembre, tutti i ministri, segretari di stato, capi e membri del gabinetto nei vari dicasteri francesi dovranno disinstallare le popolari applicazioni di messaggistica istantanea WhatsApp, Telegram e Signal, tutte sviluppate negli Stati Uniti, e utilizzare esclusivamente l’app made in France Olvid per colloquiare e scambiarsi informazioni confidenziali via smartphone. È la richiesta formale emessa dal primo ministro francese, Élisabeth Borne, in una circolare datata 22 novembre, la cui esistenza è stata rivelata dal Point. Il motivo della richiesta? “Le principali applicazioni di messaggistica istantanea per il grande pubblico occupano uno spazio sempre più importante nelle nostre comunicazioni quotidiane. Ma questi strumenti digitali non sono privi di falle e non permettono dunque di garantire la sicurezza delle conversazioni e delle informazioni condivise attraverso i loro canali”, si legge nella circolare. “Per contrastare le minacce provenienti dall’utilizzo di queste applicazioni, la società francese Olvid ha sviluppato un’app di messaggistica istantanea che garantisce la protezione dei dati dei suoi utenti grazie a un archivio dati decentralizzato e a una completa crittografia dei messaggi, conservando allo stesso tempo le medesime funzionalità delle attuali app”, specifica la circolare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE