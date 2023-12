Kissinger è il padre dell'America first, quella vera

Nel 1976, a Nobel per la Pace acquisito e a presidenza Nixon finita non nella gloria, a Kissinger fu chiesto di valutare i propri successi come statista. “Ho cercato di avere dei princìpi definiti chiari imperativi”, rispose. “Non c’è dubbio che Kissinger sia entrato alla Casa Bianca con una tale idea in testa, visto che aveva impiegato vent’anni a idearli e definirli”, dirà molto più tardi Niall Ferguson. Robert Kaplan l’ha definito l’erede – probabilmente l’unico – di Otto von Bismarck, l’unificatore della Germania nell’Ottocento e il politico spregiudicato che muoveva le alleanze in Europa come fossero le tessere di un domino, calcolando quando conveniva fare guerra e quando era più opportuno (e più utile al Reich) tendere la mano in segno di pace. Kissinger è stato un perfetto seguace della Realpolitik, anche se ha sempre rifiutato tale definizione, perché la sua azione è stata determinata dal fine di evitare la guerra attraverso un equilibrio di potere favorevole.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE