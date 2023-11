Che ne sarà di noi se ci comprano gli Emirati? Le domande del Telegraph

Abu Dhabi potrebbe prendere il controllo del celebre tabloid inglese: finora l'influenza commerciale emira si era sempre concentrata sulle squadre di calcio, gli alberghi o i palazzi. Ma con la libertà di stampa in ballo la questione è molto più complessa

Ad Abu Dhabi nel fine settimana si è conclusa la stagione della Formula 1, con un gran premio che ha segnato non solo il dominio della Red Bull di Max Verstappen, ma anche il sempre maggior peso che gli emiri del Golfo hanno nello sport mondiale. Mentre il circo dell’automobilismo festeggiava, i giornalisti britannici si guardavano intorno preoccupati, osservando i grattacieli avveniristici. “Finiremo per lavorare tutti per loro?”, è l’interrogativo che serpeggiava tra gli inviati arrivati da Londra.