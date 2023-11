Olanda in autoanalisi. Si contano i seggi e il risultato non cambia, ma Wilders si improvvisa paciere

Le riunioni interne sono già in corso e definiranno la linea dei partiti. Ma tirando in ballo quelli minori, Wilders potrebbe perfino fare a meno di uno fra Vvd e Nsc. E intanto rivede le sue posizioni sulle moschee

L’Aia. Non aiuta nemmeno una passeggiata al Binnenhof, per capire il futuro politico dei Paesi Bassi. Lungo il laghetto antistante il Parlamento olandese, campeggiano ancora i faccioni dei 26 leader di partito che si sono presentati alle elezioni generali di mercoledì. Capigliatura a parte, trovare tracce del vincitore è un ago nel pagliaio: nessun carosello, nel giorno che segue l’affermazione di Geert Wilders. Sono tutti in pausa di riflessione. Ognuno secondo propria natura. Com’è possibile, si domanda il centrosinistra, aver consegnato la nazione ai sovranisti? Come sarà accettabile governare, si cruccia invece il centrodestra deluso – più il Vvd di Yesilgöz che l’Nsc di Omtzigt –, pur sapendo che governare è necessario? Intanto Wilders ragiona già da premier in pectore. E fa quello che gli è riuscito meglio: aspetta, smorzando i toni dell’estremismo, mentre gli altri si dannano a cercare un rimedio.