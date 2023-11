Il video osceno di Arye, 86 anni, da quarantadue giorni ostaggio di Hamas

Arye Zalmanovich ha 86 anni, ha fondato insieme ad altri amici il kibbutz di Nir Oz, che non aveva mai lasciato. Si è sempre alzato molto presto la mattina per andare a seminare o a raccogliere frutta, verdura, fiori, gli piaceva la terra anche quando, nei periodi di siccità, non era generosa. Suo figlio Boaz ha raccontato che quando partiva la sirena dell’allarme missilistico – i missili di Hamas e del Jihad islamico da Gaza – non andava nel rifugio perché non voleva lasciare il kibbutz. Boaz ha raccontato altri aneddoti sulla vita di suo padre durante le manifestazioni dei parenti degli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre: Arye Zalmanovich è tra questi e oggi è stato mostrato in un video pubblicato dal gruppo terroristico. Haaretz che lo ha visto per primo ha detto che la preoccupazione per la sua sopravvivenza è grande, è gravemente malato e ha bisogno di cure che non riceve: nelle immagini circolate è avvolto in un sudario bianco, si lamenta, negli ultimi frammenti è immobile con il volto rovesciato, sembra morto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE