I repubblicani americani non se la passano affatto bene. Nikki Haley dà speranze

Mercoledì sera in America c’è stato un altro inutile dibattito tra i candidati alle primarie del Partito repubblicano – inutile perché a questi incontri non partecipa l’ex presidente Donald Trump, che guida con grande distacco i sondaggi e che, forte di questa popolarità e in perpetua ostilità con i suoi compagni di partito, ha scelto la strategia del boicottaggio. Al di là delle rilevazioni, il Partito repubblicano non se la passa bene: le elezioni del 7 novembre in alcuni stati americani sono state vinte dai democratici e, come scrive rammaricato il Wall Street Journal, “sono le elezioni e non i sondaggi la misura del successo politico” e i conservatori non riescono a conquistare i voti moderati che scappano dal trumpismo. Il Gop ha perso o ha avuto risultati peggiori rispetto alle aspettative nel 2018, nel 2020, nel 2022 e ora di nuovo nel 2023.

