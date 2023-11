La mappa dell'operazione di terra di Israele nella Striscia di Gaza (quasi) in tempo reale

L’Institute for the Study of War ha realizzato una mappa interattiva per tenere traccia dell’andamento dell'incursione iniziata il 31 ottobre

L’Institute for the Study of War, think tank americano che si occupa di difesa, ha realizzato una mappa interattiva per tenere traccia dell’andamento dell'operazione di terra dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, iniziata il 31 ottobre 2023.

Come segnala la legenda, in azzurro sono evidenziati i territori occupati da Israele (con certezza) e in grigio le zone dove Israele ha rivendicato avanzate ulteriori negli ultimi giorni, ma che non sono ancora verificate. Con dei cerchi verdi sono segnalate le posizioni dove sono in corso gli scontri con i gruppi armati palestinesi. Se di solito l'esercito di Israele comunica quasi in tempoi reale le sue operazioni contro il terrorismo palestinese, per ragioni di sicurezza durante questa incursione stanno filtrando pochissimi dettagli sui territori occupati all'interno della Striscia.