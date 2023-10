L'America first nella politica estera del Gop. L'unica degna avversaria dell'isolazionismo è Haley

Se la guerra civile dentro al Partito repubblicano ha i suoi effetti immediati nella politica interna, come abbiamo visto nella faticosa elezione di uno speaker, la linea di divisone più profonda la vediamo nella politica estera. L’abbiamo visto con l’Ucraina dove i trumpiani alla Camera hanno cercato in ogni modo di bloccare gli aiuti a Kyiv proposti dai democratici. L’ex speaker Kevin McCarthy è stato cacciato dall’alt-right per aver cercato di trovare un accordo con i democratici proprio sugli aiuti a Kyiv. A fine settembre 117 deputati repubblicani, la maggioranza del Partito, hanno votato contro una proposta di legge per destinare 300 milioni all’addestramento ed equipaggiamento di combattenti ucraini.

