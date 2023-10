La YouTube perbene che soffia sulle braci dell'antisemitismo

Accedo a YouTube per sentire cosa i miei colleghi hanno da dire sull’escalation tra Israele e Palestina. Il primo video che apro è dell’insegnante liceale Matteo Saudino, conosciuto come Barbasophia. Saudino ha pubblicato molti video sulla questione, anche alcune sue lezioni in classe proposte agli studenti, pratica non insolita nella sua attività. Il prof parte bene, in un video dal titolo “Perché Hamas ha attaccato Israele”, dicendo che Hamas è un gruppo terroristico che ha ucciso, rapito e sgozzato civili. Ma in un impeto di equidistanza si corregge: “Così com’è terroristico, ne ho già parlato, lo stato di Israele quando bombarda i territori occupati, quando bombarda Hamas… ehm, quando bombarda la Striscia di Gaza, le città, i quartieri, il mercato”, senza fare cenno al fatto che in quei quartieri e in quei mercati Hamas nasconde armamenti e risorse da usare contro civili israeliani. Non parla della definizione di “terrorismo” per il diritto internazionale, e non c’è alcuna argomentazione sul perché una nazione come Israele, che ha un esercito regolare impiegato nella difesa della popolazione, sia terrorista.

