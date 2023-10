Una delegazione di Hamas al Cremlino. Nuovi aiuti umanitari arrivano a Gaza

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele

Le Forze di difesa israeliane: i raid di terra su Gaza continueranno

Il portavoce delle Idf Hagari ha annunciato che le incursioni di terra verranno effettuate “anche stasera, e continueranno con maggiore forza nei prossimi giorni”.Ha detto che le Forze di difesa stanno ancora realizzando "attacchi massicci" sulla Striscia, “dal cielo e dal mare”, concentrandosi sull'uccisione di membri anziani di Hamas e di coloro che hanno partecipato ai massacri del 7 ottobre. "Lo scopo è eliminare i terroristi, preparare l'area, rimuovere gli esplosivi e liberare le posizioni per essere pronti per i prossimi passi".

Sul Foglio Micol Flammini racconta la forza di Hamas: i tunnel, difficili da localizzare, da colpire e da controllare. Prima di entrare nella Striscia Israele cerca di neutralizzarne il più possibile.

Il ministro degli Esteri israeliano condanna l'incontro con i leader di Hamas a Mosca

"Hamas è un'organizzazione terroristica peggiore dell'Isis. Le mani degli alti funzionari di Hamas sono macchiate del sangue di oltre 1.400 israeliani che sono stati massacrati, assassinati, giustiziati e bruciati. Sono responsabili del rapimento di oltre 220 israeliani, tra cui neonati , bambini, donne e anziani. Israele condanna l'invito a Mosca di alti funzionari di Hamas, che costituisce un atto di sostegno al terrorismo e legittima le atrocità dei terroristi di Hamas. Chiediamo al governo russo di espellere immediatamente i terroristi di Hamas", ha scritto il portavoce del ministro degli Esteri israeliano su X.



L'Iran dice che Hamas è pronto a rilasciare gli ostaggi

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha dichiarato in una riunione d'emergenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che Hamas sarebbe pronto a rilasciare gli ostaggi rapiti in Israele e che Teheran può svolgere un ruolo in un accordo di scambio. "L'Iran è pronto a fare la sua parte in questo importantissimo sforzo umanitario, insieme al Qatar e alla Turchia" Amir-Abdollahian ha anche lanciato un avvertimento "contro le conseguenze incontrollabili del sostegno finanziario, militare e operativo illimitato da parte della Casa Bianca" “Al regime di Tel Aviv”.

Israele: ucciso Shadi Barud, il vice capo dei servizi segreti di Hamas

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso in un raid il vice capo dell'intelligence di Hamas, Shadi Barud. Secondo Israele Barud avrebbe pianificato gli attacchi del 7 ottobre nel sud insieme al leader di Hamas Yahya Sinwar. Barud "è stato responsabile della pianificazione di numerosi attacchi terroristici contro civili israeliani", si legge nella nota.

Una delegazione di Hamas in visita al Cremlino per discutere del rilascio degli ostaggi

La portavoce del ministero degli Esteri russa Maria Zakharova ha annunciato in una conferenza stampa che una delegazione del gruppo terroristico è attualmente in visita a Mosca. Zakharova non ha fornito dettagli sulla visita, ma l'agenzia di stampa statale Ria Novosti, citando una fonte della delegazione palestinese, ha riferito che il gruppo è guidato da Moussa Abu Marzouk, un membro di alto rango di Hamas. Zakharova ha detto che a Mosca è presente anche il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri Kani. Secondo i media russi Marzouk ei diplomatici russi hanno discusso di “rilascio immediato di ostaggi stranieri nella Striscia di Gaza” e di “questioni relative all'evacuazione di russi e cittadini stranieri” dall'area. Il ministero degli Esteri israeliano ha definito l'incontro a Mosca "un passo osceno".

Erdogan: "Gli attacchi a Gaza hanno già superato il limite dell'autodifesa"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza sulla tv statale Trt ha detto che "dal 7 ottobre l'amministrazione israeliana ha portato avanti un brutale massacro contro i nostri fratelli palestinesi, usando come scusa lo choc subito"."Questa mattina mi sono rivolto alla comunità cattolica attraverso il Papa. Moschee, chiese, scuole, mercati e perfino ospedali vengono bombardati dalle forze israeliane. A oggi, più di 6 mila nostri fratelli e sorelle, soprattutto bambini e donne, sono stati martirizzati a causa degli attacchi israeliani a Gaza e Ramallah", ha detto il leader turco. "Gli attacchi a Gaza hanno già superato il limite dell'autodifesa e si sono trasformati in aperta crudeltà, massacro e barbarie".

Sul Foglio raccontiamo il posizionamento del presidente turco: per chi si aspettava un ruolo equilibrato di Erdogan in questa crisi, visto il suo riavvicinamento a Israele e il tono più cauto usato dal presidente turco nei confronti dei leader di Hamas che vivono in Turchia e lì hanno festeggiato il massacro nel sud di Israele, le illusioni sono finite.

Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso Hassan Al-Abdullah, il responsabile del lancio di razzi della zona di Kahn Younis, nel sud della Striscia di Gaza.Secondo l'agenzia palestinese Wafa il raid israeliano avrebbe provocato 22 morti e oltre 100 feriti.

Entrano a Gaza altri 12 camion di aiuti umanitari

La Mezzaluna rossa palestinese ha ricevuto attraverso il valico di Rafah, in Egitto, altri 12 camion di aiuti umanitari, facendo salire a 74 il numero totale dei camion entrati nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre. Secondo l'autorità di frontiera di Gaza controllata da Hamas, la consegna ha segnato una ripresa degli aiuti a Gaza dopo che nella giornata di ieri nessun camion era entrato attraverso il valico.

Il numero aggiornato degli ostaggi di Hamas a Gaza sale a 224

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha annunciato il numero di ostaggi aggiornati nella Striscia di Gaza: sarebbero 224, dovuti in più rispetto al numero annunciato negli scorsi giorni.



Israele dichiara di aver colpito oltre 250 obiettivi di Hamas nelle ultime 24 ore

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato attacchi contro oltre 250 siti appartenenti al terrorismo di Hamas nella Striscia di Gaza nella giornata di ieri. Secondo l'Idf, i siti includono infrastrutture di Hamas, centri di comando, tunnel e lanciarazzi. Secondo l'Idf sarebbero stati colpiti obiettivi con aerei militari ogni giorno questa settimana, comprese “centinaia” nella giornata di ieri, 400 martedì e 320 lunedì.



Nuovo colloquio tra Biden e Netanyahu

Nuovo colloquio telefonico nelle ultime ore tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Uno scambio incentrato sugli "sviluppi a Gaza" e sugli "sforzi per localizzare e assicurare il rilascio" degli oltre 200 ostaggi trattenuti da Hamas. Al centro della conversazione, dice la Casa Bianca, anche "i colloqui in corso per garantire un passaggio sicuro per i cittadini stranieri" che si trovano nell'enclave palestinese e che vogliono lasciare l'area.

Biden ha parlato del "sostegno Usa al flusso continuo di aiuti umanitari per la popolazione civile" della Striscia. Il presidente americano ha inoltre "accolto con soddisfazione gli sforzi per aumentare questo appoggio nel prossimo periodo". E ha ribadito che "Israele ha tutto il diritto e la responsabilità di difendere i suoi cittadini dal terrorismo e di farlo in linea con il diritto umanitario internazionale", insistendo sull'importanza che "dopo questa crisi" si creino le condizioni di una pace duratura . Hamas, ha ribadito secondo la Casa Bianca, "non rappresenta né i palestinesi né le loro aspirazioni".



Incursione dell'esercito israeliano nel nord di Gaza

In preparazione alle successive fasi del combattimento, l'esercito ha operato nel nord di Gaza, hanno comunicato questa mattina le forze di difesa israeliana dando notizia di un'incursione compiuta contro i terroristi di Hamas. "I carri armati e la fanteria dell'IDF hanno colpito numerose cellule terroristiche, infrastrutture e postazioni di lancio di missili anticarro. Da allora i soldati sono usciti dall'area e sono tornati in territorio israeliano", si legge su X.

<>Netanyahu dice che l'operazione di terra a Gaza è decisa. La minaccia di Hezbollah

Ieri sera il premier Benjamin Netanyahu ha parlato alla nazione per annunciare l'invasione della Striscia di Gaza e per smentire i retroscena secondo cui le sue esitazioni ei conflitti con i militari stavano ritardando la reazione ai massacri di Hamas