Le parole malate su Gaza e Israele

Anche i ciechi e i sordi hanno capito che il termine “resistenza” è un eufemismo per indicare gli attacchi terroristici contro gli israeliani. Eppure, l’opera di appropriazione del lessico del Novecento (resistenza, pulizia etnica, massacri, genocidio etc) da parte dei filopalestinesi è stata martellante, capillare, egemonica, impressionante, al punto che quando un’armata di 1.500 terroristi sono entrati nei confini israeliani, sfondando in venti villaggi ebraici, sterminando donne, anziani, bambini, compiendo le peggiori nefandezze, testimoniate dai video girati dagli stessi jihadisti, immediatamente dalle università alle piazze occidentali si sono riversate masse di persone che hanno preso le difese della “resistenza”.

