Anche questa volta per i talk-show è tutta colpa dell'occidente

Dopo averlo fatto con la difesa dei vaccini e con la difesa dell’Ucraina, diversi talk-show italiani, negli ultimi giorni, sono riusciti a trasformare in una rissa da bar anche la difesa di Israele, mossi dalla necessità di “contestualizzare” quanto accaduto una settimana fa tra le strade di un paese colpito al cuore dalla furia cieca di un gruppo di terroristi islamici di nome Hamas. La necessità di “contestualizzare” è la strada più veloce e più semplice per provare a distogliere l’attenzione dalla strage di un gruppo di terroristi islamici di nome Hamas (lo abbiamo già detto?) e per provare a squadernare una tesi che negli ultimi quindici mesi abbiamo sentito spesso pronunciare dai cavalli di Troia del putinismo. Tesi così riassumibile: suvvia, non raccontiamoci fesserie, la colpa è tutta dell’occidente. Seguire il filo conduttore delle colpe degli atti efferati da attribuire all’occidente è un astuto artificio retorico utilizzato da tutti coloro che cercano di minimizzare un fatto mostruoso. E dall’Ucraina a Israele la tesi è sempre la stessa: quello che fanno i nemici delle due democrazie dipende esclusivamente da ciò che le due democrazie filoatlantiste hanno fatto negli ultimi anni mentre provocavano chi oggi non fa altro che reagire ai soprusi subiti.

