“Tunisi può restituirci i soldi”. Il commissario Várhelyi sbotta contro l'inaffidabile Saied

Il memorandum fra Ue e Tunisia vive una metamorfosi pericolosa, da pasticcio diplomatico a casus belli fra le istituzioni europee. A farne le spese è l’immagine stessa dell’Ue, e della Commissione in particolare, trascinata a mercanteggiare un accordo scomodo con Tunisi e costretta dal presidente-dittatore Kais Saied a rilanciare economicamente, a incassare minacce e a chiudere un occhio sulla deriva autoritaria che nel frattempo interessa il paese nordafricano. L’ultimo sviluppo è arrivato dopo che Saied, seguito dal presidente della Repubblica e dal ministro degli Esteri tunisini, hanno reiterato il messaggio sprezzante all’Ue: “Non chiediamo l’elemosina”, hanno detto, aggiungendo di volere rinunciare alla prima tranche di 60 milioni di euro appena sbloccata da Bruxelles ma giudicata troppo bassa. L’Ue l’ha visto come un ennesimo affronto e il commissario per il Vicinato, Olivér Várhelyi, è intervenuto ieri in modo scomposto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE