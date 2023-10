In Spagna si terranno due vertici dei leader europei e in agenda i migranti declassano l'Ucraina

Bruxelles. Ai due vertici dei leader europei che si terranno a Granada questa settimana, per la prima volta dal 24 febbraio 2022, la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina non sarà il principale tema in agenda. Sintomo del rischio che l’Unione europea si faccia cogliere dalla stanchezza, la questione “più pressante” sarà quella dei migranti. Il governo di Giorgia Meloni ha una responsabilità importante: il fallimento del memorandum con la Tunisia voluto con insistenza dall’Italia, la scelta di scontrarsi con la Germania sulle ong e la decisione di bloccare i negoziati sul nuovo Patto su migrazione e asilo contribuiscono a dirottare l’attenzione dell’Ue dall’Ucraina. Un’ulteriore conferma ci sarà domani, quando Meloni organizzerà insieme al premier britannico, Rishi Sunak, un “caucus” per i falchi europei sui migranti.

