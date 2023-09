Rupert Murdoch lascia News Corp. al figlio Lachlan. Cosa ci dice del suo lascito la lettera di saluti

Il disprezzo per Trump, la lotta per la libertà d’espressione e gli acciacchi della ditta. Un testamento morale e politico

Il momento è arrivato anche per lui, l’editore sul cui impero non tramontava mai il sole, “lo squalo” che divorava i miti del giornalismo (il Times), creava tv via satellite (Sky), gettava nel cestino l’informazione bipartisan (Fox News), cambiava i destini politici (Margaret Thatcher, Tony Blair) o contribuiva a crearli (Donald Trump). Anche Rupert Murdoch giunto all’età di 92 anni ha passato lo scettro al figlio Lachlan, 52 anni, che guiderà da solo sia News Corporation sia Fox. Rupert si riserva il ruolo di presidente emerito, ma promette che continuerà a seguire le sue creature e “parteciperà attivamente”: “Guarderò le nostre trasmissioni, leggerò i nostri giornali, i siti e i libri con interesse e sguardo critico”. Non solo: “Quando visito i vostri paesi e le le aziende aspettate di vedermi in ufficio fino a tardi il venerdì pomeriggio”.