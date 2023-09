La fuga delle banche online da Londra

Che con la Brexit l’attrattività del Regno Unito per le funzioni finanziarie e bancarie si fosse ridotta si sa, tant’è che diverse banche d’affari hanno spostato in altre città europee i loro quartier generali. Ma che le regole per il business bancario fossero diventate tanto restrittive per gli operatori esteri è un sorprendente passo indietro per la City che è sempre stata all’avanguardia in questo campo. E l’esperienza di Fineco lo dimostra. Venerdì il consiglio di amministrazione della banca italiana ha approvato la chiusura dell’attività sul mercato britannico, motivando la decisione con il significativo cambio delle regole nel Regno Unito dopo l’uscita dall’Unione europea. Nel nuovo contesto non sarebbe stato più possibile, infatti, mantenere un modello di business che, come tutte le banche online, è a basso consumo di capitale perché fa leva sull’infrastruttura domestica. In altre parole, non è più possibile per Fineco erogare servizi nel Regno Unito senza aprire lì una sede fisica. E così ha deciso di ritirarsi.

