Perché Biden va benissimo così

Visto che non c’è alternativa, non ha senso mugugnare su Biden, sulle sue a volte meravigliose gaffe, sulla sua venerabile età, sul fatto che si stanca a fare il giro del mondo in un paio di giornate. Notano i commentatori più esperti, come Sidney Blumenthal sul Guardian, che bisogna anzi evitare che la paura di un ritorno di Donald Trump si converta nell’opinione democratica in un panico autolesionista. I trumpisti vogliono attaccare a un uomo politico mediamente onesto l’immagine di un gangster, e dal loro pulpito l’operazione, si capisce, ha qualcosa di grottesco. Ma tra i democratici si insinua il dubbio: non dovrebbe uscire di scena a ottantuno anni, l’età che avrà al momento delle elezioni, e preparare un ricambio generazionale? E’ una domanda astratta, alla quale in astratto si può rispondere affermativamente, in concreto la risposta è no. E il concreto è quello che conta.

