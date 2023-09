L'avvertimento sul Mes, ancora

L'Italia "è ben cosciente della dimensione europea" della ratifica del Meccanismo, dice il presidente dell'Eurogruppo Donohoe. L'instabilità per l'Italia e la rete di sicurezza per tutti

Bruxelles. L'Eurogruppo è tornato a fare pressioni sul governo Meloni sulla ratifica del nuovo trattato del Meccanismo europeo di stabilità. Seppur con un linguaggio diplomatico, il suo presidente, Paschal Donohoe, ha voluto mandare un avvertimento più forte del solito sui rischi che corre l'Italia. “Questo non è solo un dibattito su una rete di sicurezza in tempi di incertezza per l'Italia, ma anche sugli altri diciannove stati membri e sul fatto che negli anni recenti abbiamo visto quanto rapidamente le condizioni economiche possono cambiare”, ha detto il presidente dell'Eurogruppo. Con la crescita che rallenta e i tassi di interesse che salgono, aumentano anche i pericoli di una recessione.