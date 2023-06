Il solito Mes. La strategia di Meloni è su un binario morto

Il governo si è infilato in un vicolo cieco, con l'uso del veto sulla riforma del Trattato non otterrà nulla. La relazione annuale di Gramegna spiega l'urgenza della ratifica per mettere in sicurezza il sistema bancario con il backstop

La strategia del governo Meloni sul Mes si trova su un binario morto. L’idea – sostenuta dalla presidente del Consiglio e anche da settori importanti dell’economia come la Confindustria – di usare la ratifica del nuovo trattato del Fondo salva stati come moneta di scambio su altri tavoli come la riforma del Patto di stabilità non ha alcuna possibilità di riuscita. Questo lo hanno fatto capire chiaramente i ministri dell’Economia europei sia all’Eurogruppo sia all’Ecofin. Non ci sono margini, soprattutto per il metodo utilizzato, quello dell’uso ricattatorio del veto che infastidisce tutti gli altri paesi che hanno già ratificato.