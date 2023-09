Leggere Lolita a Teheran è diventato quasi impossibile. C'entra la protesta

L’Iran è tra i dieci paesi che pubblicano più titoli al mondo, oltre centomila e più o meno quanti se ne stampano ogni anno in Francia, molti sono stranieri e sull’edizione iraniana il nome del traduttore compare sulla copertina ed è scritto in caratteri grandi quasi quanto quelli usati per l’autore. Tradurre la letteratura internazionale è una professione molto stimata, ma oggi il traduttore iraniano di Pier Paolo Pasolini dice che andrebbe fallito se non avesse anche un incarico all’Università (“finché me lo lasciano”). Alla stretta silenziosa del governo sui libri che arrivano dall’estero ne corrisponde una coerente e parallela che riguarda gli accademici. E i dissidenti che hanno “soltanto la colpa di pensare” e di leggere moltissimo, come Majid Tavakoli, che rischia di tornare in carcere anche se ha smesso di manifestare da anni.

