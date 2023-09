Le voci dell'emergenza, da Kyiv al fronte, alle prese con scelte feroci. Vince sempre la vita

Kyiv, dalla nostra inviata. I pantaloncini verde militare hanno un’apertura lunga laterale, sono più facili da togliere e mettere, hanno una piccola scritta in ucraino che è anche il loro brand: più o meno vuol dire “siamo indistruttibili, ’sti cazzi”. Questo è uno dei prodotti della “Farmacia di Tata”, il regno di Tata Kepler a pochi passi da Maidan, una macchina di volontariato che si chiama Ptakhy (uccelli) e che fornisce assistenza ai medici e paramedici dell’esercito, medicine per i civili, organizza missioni mediche nei luoghi più sperduti, “ci siamo dove il sistema non riesce ad arrivare”, dice la Kepler aggirandosi per questo spazio zeppo di “tactical medicines”, seguita dal suo cane geloso. Trentenne, capelli lunghi rossi con treccine verde-nero, smalto nero, un lungo abito nero, carattere forte e talvolta di pessimo umore, Tata Kepler gestiva uno dei bar più conosciuti del centro di Kyiv e scriveva sceneggiature con l’ambizione di far diventare questo il suo lavoro.

