La resistenza a Kyiv è fatta di decisioni famigliari di chi dice: Putin non scandirà la mia vita

Kyiv, dalla nostra inviata. Olena Zelenska ha tenuto ieri il terzo vertice delle first lady e dei first gentleman, un’iniziativa che aveva lanciato nel 2021 per costruire un progetto globale e condiviso per il “benessere” delle società. Nel giardino attorno alla cattedrale di Santa Sofia a Kyiv già da qualche giorno sono stati montati i palchetti per il vertice, mentre nella piazza di fronte c’è il memoriale per i soldati caduti nella guerra in corso, i nomi, le storie, le fotografie – la convivenza tra vita e morte che è l’Ucraina di oggi. Zelenska ha parlato con la Bbc prima del vertice, ha detto che vuole un marito al suo fianco “non un personaggio storico” e così ha sintetizzato il sentimento delle mogli ucraine, che sanno che i loro mariti saranno chiamati dall’esercito per andare al fronte, sanno che è giusto, sanno che il loro è un impegno esistenziale che coinvolge tutti e non ci si può tirare indietro, e allo stesso tempo non vogliono un eroe da compiangere, vogliono il compagno di vita che si sono scelte.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE