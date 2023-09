Cosa deve fare Orbán per entrare nei Conservatori europei

Il premier ungherese in Ue è diventato ininfluente, vuole far parte del gruppo di Ecr, ma per essere ammesso deve rinuciare alla sua vicinanza al Cremlino. Qualche segnale, a cominciare dal nuovo ambasciatore ucraino a Budapest che arriva dalla guerra

Arrivare alle elezioni europee senza una casa potrebbe rendere un partito o corteggiato o ininfluente. Quando Viktor Orbán con i suoi tredici eurodeputati ha lasciato il Partito popolare europeo (Ppe) prima di esserne cacciato, sperava di diventare il centro di una nuova alleanza tutta a destra, il prezioso fautore di una coalizione cucita attorno a lui, alla sua idea-non idea di Ue. Invece lui, con i suoi tredici, più che corteggiato, è rimasto ininfluente. Adesso è Fidesz, il partito di Orbán, a cercare una casa per non trascorrere dopo le elezioni europee del 2024 altri cinque anni in attesa, e sembra aver fatto la sua scelta: vuole stare con i conservatori di Ecr, il partito di cui fanno parte, tra gli altri, Fratelli d’Italia e il PiS, il partito che governa la Polonia. Ci sono elementi in comune e segnali di avvicinamento – Giorgia Meloni per esempio parteciperà al summit sulla demografia a Budapest la prossima settimana – ma rimangono anche differenze profonde. L’idea iniziale di Orbán, quando la sua coesistenza nel Ppe era ormai inaccettabile, era di unire Ecr e Identità e democrazia (Id), ma i due partiti sono abitati da sensibilità diverse su vari argomenti, uno in particolare: la Russia.