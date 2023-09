Ivanova passa, ma dalla Commissione è tutto un fuggi fuggi

Bruxelles. La Commissione di Ursula von der Leyen rischia di perdere un altro pezzo nei prossimi mesi, in un fuggi fuggi che potrebbe trasformare l’esecutivo comunitario in un’anatra zoppa nell’ultimo anno del suo mandato. Dopo i due pesi massimi, i vicepresidenti esecutivi Frans Timmermans e Margrethe Vestager, e dopo la commissaria alla Ricerca, la bulgara Mariya Gabriel, anche la responsabile della politica di sviluppo, la finlandese Jutta Urpilainen, sta preparando le valigie. Il 28 gennaio 2024 si terranno le elezioni presidenziali in Finlandia. A metà agosto il Partito socialdemocratico ha chiesto a Urpilainen di essere la sua candidata. “La Finlandia ha bisogno di un presidente che capisca che la Finlandia può avere successo solo come parte di un’Unione europea forte”, ha detto l’ex premier Sanna Marin, proponendo il nome della commissaria europea. “La richiesta della presidente del Partito è un grande onore”, ha risposto Urpilainen, annunciando che prenderà una decisione sulla candidatura a novembre. In realtà, la decisione sarebbe già presa. A inizio agosto, fonti del Partito socialdemocratico finlandese avevano rivelato le sue intenzioni presidenziali. Da allora Urpilainen ha moltiplicato le interviste sui media nazionali e i post sui social media incentrati sulla politica locale. Formalmente dovrebbe restare fino a novembre. Poi sarà costretta a prendere un’aspettativa non retribuita o a dimettersi. Ma il solo fatto che pensi a un ritorno anticipato in patria conferma un sospetto diffuso: sotto la leadership di von der Leyen l’armonia dentro la Commissione si è definitivamente deteriorata.

