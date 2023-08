Il Green deal prudente di Sefcovic

Il primo tweet di Maros Sefcovic come vicepresidente della Commissione responsabile del Green deal è incoraggiante. “Gli europei meritano una transizione verde giusta. Nel momento in cui puntiamo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dobbiamo assicurarci che ciò avvenga in modo equo e inclusivo, con crescita e posti di lavoro per tutti”, ha scritto il commissario slovacco, che Ursula von der Leyen ha scelto per prendere il posto dell’olandese Frans Timmermans.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE