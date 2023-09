​​​​​​​Il silenzio dell'Ue su Floderus è pericoloso

Il New York Times ieri ha rivelato che Johan Floderus, un funzionario dell’Unione europea di nazionalità svedese, è detenuto in un carcere in Iran da oltre 500 giorni nell’ennesimo caso di “diplomazia degli ostaggi”. Il meccanismo è ben oliato e ha permesso alla Repubblica islamica di riempire le sue casseforti o di ottenere il rimpatrio di suoi membri condannati in occidente. Ad agosto gli Stati Uniti hanno concluso un accordo con l’Iran per liberare cinque cittadini americani in cambio di 6 miliardi di dollari di entrate petrolifere congelate. Uno dei casi più emblematici è quello di Olivier Vandecasteele, un operatore umanitario belga, liberato a maggio dopo 455 giorni di detenzione, dopo che il Belgio ha accettato di scambiarlo con Assadollah Assadi, diplomatico iraniano condannato per terrorismo. Con ogni probabilità, Floderus serve per uno scambio con Hamid Noury, un membro del regime condannato in Svezia per crimini di guerra commessi nel 1988 in Iran.

