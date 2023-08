 Negli scontri tra i media francesi c'è un nuovo fronte: i giornali della domenica

Parigi. Il panorama giornalistico francese continua a dare segni di grande vitalità. Il prossimo 8 ottobre nascerà infatti un nuovo giornale, La Tribune du dimanche, emanazione domenicale del quotidiano digitale economico La Tribune, che sarà guidato da un veterano della carta stampata come Bruno Jeudy, ex direttore di Paris Match. “C’è posto per un nuovo quotidiano della domenica”, ha dichiarato all’Afp il presidente del gruppo La Tribune, Jean-Christophe Tortora, mettendo in luce il curioso “paradosso” della domenica: è il giorno in cui francesi hanno “più tempo per leggere”, ma durante il quale escono “meno quotidiani nazionali” e “la rete di distribuzione è più ristretta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE