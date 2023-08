Un vecchio volantino antisemita scombina i calcoli della Baviera al voto

Berlino. Per una volta gli occhi sono tutti puntati sul secondo posto perché chi arriverà per primo si sa già. L’8 ottobre va al voto la Baviera che, con i suoi 13,4 milioni di abitanti, è il secondo più grande dei Länder tedeschi ed è seconda anche come contributo al pil nazionale. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento bavarese saranno vinte al solito dalla Csu, il partito cristiano-sociale fratello separato del partito cristiano democratico, la Cdu. Governatore sarà dunque Markus Söder, primo ministro uscente e leader della Csu. Funziona così dal 1946, al netto di una mezza legislatura di grande coalizione (1954-1957) guidata dal socialdemocratico Wilhelm Hoegner. Dal 1957 al 2008 la Csu ha governato il Libero stato di Baviera come un feudo e cioè con introvabili maggioranze monocolore. L’incantesimo si è rotto una prima volta nel 2008, quando l’allora governatore Horst Seehofer dovette aprire ai Liberali per una legislatura, e una seconda nel 2018, quando Söder imbarcò i Liberi elettori (Fw) per avere la maggioranza al Maximilianeum.

