Milano. Markus Söder, dal marzo 2018 governatore della Baviera e tra pochi giorni anche capo dei cristianosociali bavaresi (Csu), ha preso le distanze dal premier ungherese Viktor Orbán e dal ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, in un’intervista radiofonica al Deutschlandfunk. Queste elezioni europee, sottolineava, “non saranno, come in passato un concorso di bellezza (...) Questa volta c’è in gioco la sopravvivenza dell’Ue”. Forse Söder sente veramente il peso della responsabilità che si sta per posare sulle sue spalle....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.