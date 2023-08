Ci sono volute più di 12 ore per liberare tutte le otto persone, due insegnanti e sei bambini che stavano andando a scuola, bloccate in una funivia sospesa a centinaia di metri sopra un burrone

Il video del salvataggio delle persone intrappolate in una cabinovia in Pakistan

Ci sono volute più di 12 ore per liberare tutte le otto persone bloccate in una cabinovia sospesa a centinaia di metri sopra un burrone in un'area remota del Pakistan. Martedì 22 agosto, il gruppo - formato da due insegnanti e sei studenti tra i 10 e i 16 anni - stava andando a scuola nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa quando due cavi della funivia si sono spezzati. La cabina è rimasta sospesa precariamente a 275 metri sopra un burrone e con vento forte.

Pakistan Army rescues child from cable car. Bravo. pic.twitter.com/3ds7PHWZHP — Rupert Stone (@RupertStone83) August 22, 2023

I residenti hanno utilizzato gli altoparlanti per allertare le autorità della crisi, ma ci sono volute almeno quattro ore prima che il primo elicottero di soccorso arrivasse sul posto, ha riferito il giornale locale Dawn. La valle si trova in una zona montuosa, a un'altitudine di 2000 metri. Gli insediamenti sono sparsi in lungo e in largo e ci sono poche infrastrutture. Prima l'esercito ha provato a raggiungere le persone bloccate nella cabina dall'elicottero. Diversi tentativi iniziali sono falliti, anche se i militari sono riusciti a consegnare cibo e acqua alle persone intrappolate nella cabina. Oltre alle raffiche di vento, si temeva che le pale del rotore dell'elicottero potessero destabilizzare ulteriormente la funivia. Calandosi con un verricello, gli uomini dei soccorsi sono poi riusciti a salvare il primo bambino, ma la tattica ha dovuto a cambiare a causa del maltempo e dell'arrivo del buio. A portare in salvo il resto del gruppo, dopo il tramonto, sono stati degli esperti che hanno usato una zip line.

La funivia, lunga un chilometro e mezzo, collega il villaggio di Jangri a Batangi, dove si trova la scuola. Le funivie, anche improvvisate, sono un mezzo di trasporto popolare ed economico per attraversare la valle di Allai: quella in questione riduce il viaggio su strada che durerebbe due ore attraverso terreni montuosi a soli quattro minuti e pare sia gestita privatamente dai residenti. Il primo ministro ad interim del Pakistan Anwaar ul Haq Kakar ha ordinato che tutte le seggiovie di questo tipo siano ispezionate per verificarne la sicurezza.