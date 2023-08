Trump mentiva e lo sapevano tutti. I repubblicani potevano isolarlo, non lo hanno fatto

Donald Trump ha mentito sapendo di mentire, lo ha fatto anche se molti dei suoi gli dicevano: questa è una follia. Lo ha fatto per non cedere il potere a Joe Biden, legittimamente eletto, ma lo ha fatto anche per non consegnare agli archivi nazionali i documenti riservati rimasti negli scatoloni di Mar-a-Lago. Quest’ultima incriminazione dell’ex presidente americano portata avanti dall’ostinato Jack Smith, special prosecutor dall’aria sofferta (sarà che questo è uno spettacolo orribile per la democrazia americana, anche se sei tu a metterlo in scena), mette in chiaro, oltre all’oscenità del piano cospiratorio contro il proprio stesso paese, le bugie deliberate, l’inganno preparato e voluto – l’inganno noto a tutti. E questo è il punto politico dirimente, la ragione per cui questo spettacolo era evitabile – o almeno poteva non essere così sensazionale – se fosse stato il Partito repubblicano, il partito di Trump, a mettere in atto l’isolamento necessario per un leader che ha messo a punto un piano eversivo che di fatto dura ancora oggi, perché quel metodo, mentire, annichilire, cospirare, è la conquista e l’esercizio del potere secondo Trump.

