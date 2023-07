L'Unione europea, (piccola) potenza finanziaria

Il bilancio pubblico è “lo scheletro dello Stato spogliato di tutte le fallaci ideologie”, ha scritto – sotto l’influenza della cameralistica tedesca – il grande sociologo austriaco Rudolph Goldscheid, secondo il quale una sociologia dello Stato deve muovere dallo studio della finanza pubblica. Possiamo aggiungere che, se questo vale per lo Stato, vale per ogni potere pubblico generale, quindi anche per l’Unione europea. Questa è riuscita a costituire un mercato unico, a creare una moneta unica, a sviluppare un unico corpo di regolazioni e di regolatori, ma non ha un vero e proprio scheletro, perché il suo bilancio è di proporzioni molto modeste. Quindi, approva regolamenti e emana direttive, ma gestisce poche entrate e poche spese; poche in relazione alle sue dimensioni. Questo argomento è diventato ora rilevante, perché la asimmetria tra le altre funzioni e quelle che si realizzano attraverso il bilancio è diventata cospicua. Sentiamo, quindi, l’opinione di un nazionalista e di un europeista su questo argomento.

