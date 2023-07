Un dialogo spiega come funziona l'Italia delle corporazioni

In crescita il fatturato delle società di lobbying: gli interessi organizzati vogliono far sentire il loro peso. Un bene, dice il Corporativo: la politica non basta. Attenti ai pericoli incombenti, ribatte il Politico

E’ un settore che non conosce crisi, quello delle società di “lobbying”. Il loro fatturato è esploso. Nella storia dell’Italia repubblicana sono state presentate decine di proposte di legge per regolare il settore. Nessuna è andata in porto. Il ministero dello Sviluppo economico, nel 2017, introdusse un registro pubblico per assicurare la trasparenza, al quale si iscrissero circa 600 società, alcune per far sentire direttamente la loro voce, altre per farla sentire attraverso i propri rappresentanti. Questo è il segnale che gli interessi organizzati vogliono far sentire il loro peso.