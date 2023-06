La debolezza dei partiti. Sempre più esili ma decisivi per la vita pubblica

Sono esili, evanescenti, oscillanti, con un sèguito sempre più ristretto. Sono i partiti politici. Eppure sono i pilastri che reggono il rapporto tra società e stato. La caratteristica del governo rappresentativo è di rivelare senza sosta la società al proprio governo e a se stessa, e il governo a se stesso e alla società, ha scritto, nella prima metà dell’Ottocento, il grande storico e politico François Guizot (la citazione è in P. Rosanvallon, “Le moment Guizot”, Paris, Gallimard, 1985, p. 55). E come potrebbe rivelarsi la società al proprio governo se non attraverso i partiti? Ascoltiamo un dialogo ambizioso ma schietto su questo argomento tra un Accolito, il fidato sostenitore di un partito politico, e un Acchiappavoti, bravo nel raccogliere suffragi. Un dialogo forse nostalgico, ma realistico, che passa in rassegna tutti i punti deboli dei partiti odierni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE