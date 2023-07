Tutte le liti tra sauditi ed emiratini, e una faida che non conviene

Gli amici vicino, i nemici ancora più vicino. Questo aforisma, passato alla storia grazie al “Padrino”, sembra descrivere in modo calzante il rapporto fra i due attori chiave del Golfo e – probabilmente – dell’intero medio oriente. Si tratta dell’Arabia Saudita, rappresentata dal 37enne principe ereditario Mohammed bin Salman, e degli Emirati Arabi Uniti, guidati dal 61enne presidente Mohammed bin Zayed al-Nahyan. I due leader, Mbs e Mbz, si ritrovano al comando delle più importanti monarchie del Golfo in un momento storico cruciale. Come ha scritto il Wall Street Journal, il progressivo disimpegno statunitense dalla regione porta Riad e Abu Dhabi a sfidarsi sempre più apertamente, per riempire l’imminente vuoto di potere e diventare l’egemone dell’area.

Fino a oggi i rapporti fra i due leader sono stati molto cordiali. Mbz, anche per ragioni anagrafiche, è stato un certo senso il mentore del leader saudita. Fu lui a introdurlo nelle sfere del potere non soltanto nel Golfo, ma anche negli Stati Uniti. Da qualche tempo, però, le cose sono cambiate. Il quotidiano americano, citando fonti anonime, riferisce che i due Mohammed non si parlano da quasi sei mesi. Il gelo è iniziato quando a dicembre scorso Mbs ha riunito vari giornalisti sauditi per un briefing a porte chiuse. Il principe ha quindi denunciato davanti ai reporter che gli Emirati Arabi Uniti, storico partner regionale dei sauditi, avevano “pugnalato alle spalle” Riad. Il pomo della discordia con Mbz era dato dalle posizioni divergenti sullo Yemen e sulla politica petrolifera. Gli Emirati, infatti, hanno mal digerito la decisione dell’Opec+ di tagliare la produzione per mantenere i prezzi elevati. Il leader saudita, secondo quanto appreso, avrebbe inviato ad Abu Dhabi un elenco di richieste, rimaste però inevase. A quel punto, il rampollo di casa Saud avrebbe minacciato gli Emirati di ritorsioni simili al cosiddetto Qatar ban, l’isolamento economico e diplomatico di Doha iniziato nel 2017 e durato quattro anni.

