Non solo il petrolio. Il New Deal saudita, dallo sport alla diplomazia

Così Mohammed bin Salman ha approfittato della guerra di Vladimir Putin in Ucraina come un’ancora di salvezza per ritornare attivissima e centrale. Dal medio oriente fino a Washington, il nuovo ruolo della monarchia del Golfo

La guerra in Ucraina ha rappresentato per l’Arabia Saudita un’occasione unica. L’invasione russa ha permesso al regime di Riad di uscire dal cantuccio diplomatico, economico e di immagine in cui la monarchia del Golfo si era cacciata negli anni precedenti. All’alba del 2022, infatti, il regno arabo e il suo leader Mohammed bin Salman, il principe ereditario chiamato spesso Mbs, erano di fatto diventati dei paria per la comunità internazionale e, soprattutto, agli occhi degli interlocutori negli Stati Uniti e in Europa. Si trattava dell’onda lunga di una bufera culminata nel 2018 con l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ammazzato e fatto a pezzi nel consolato saudita a Istanbul. Nel febbraio del 2021, il neoeletto presidente americano Joe Biden aveva reso pubblico un documento d’intelligence che attribuiva al regime di Riad, e a Mbs, la responsabilità per la morte del giornalista dissidente. Anche in Italia abbiamo respirato un po’ di quel clima ostile ai sauditi, quando poche settimane prima dell’invasione russa in Ucraina è emersa la questione dei rapporti con Riad dell’ex premier Matteo Renzi.