Anche l'Italia torna a vendere bombe e missili all'Arabia Saudita

Il governo dà il via libera in Cdm. Ricomincia la diplomazia delle armi dell'Europa con il Golfo, mentre negli Stati Uniti in molti si chiedono: ce ne pentiremo?

I missili e le bombe di fabbricazione italiana potranno essere di nuovo venduti all’Arabia Saudita. Il Consiglio dei ministri di mercoledì scorso ha rimosso il blocco alle esportazioni che era stato sancito nel 2021 per arginare l’impiego delle armi italiane nella guerra in Yemen. “Le motivazioni alla base di tali provvedimenti sono oggi venute meno”, fa sapere una nota del governo, perché da aprile del 2022 il blocco delle monarchie sunnite da una parte e gli Houti filoiraniani dall’altra hanno siglato un cessate il fuoco mediato dall’Onu che ha fermato il disastro umanitario in Yemen. Una decisione analoga era già stata presa dal nostro governo lo scorso aprile e aveva autorizzato la ripresa delle esportazioni di armi negli Emirati Arabi Uniti, anch’essi coinvolti nella guerra. Secondo la Rete italiana per la pace e il disarmo, l’embargo nei confronti di Riad ha impedito la vendita di quasi 13 mila missili italiani che facevano parte di un accordo più ampio siglato nel 2016 dal governo guidato all’epoca da Matteo Renzi. La transazione prevedeva introiti per 400 milioni di euro, parte dei quali sono rimasti congelati in questi anni per il blocco delle esportazioni deciso dall’esecutivo di Giuseppe Conte. L’annuncio delle misure restrittive contro Riad divenne un caso di politica interna, perché mentre l’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio, diventato oggi Inviato speciale dell’Ue nel Golfo Persico, annunciava l’embargo, Renzi aveva invece partecipato a un incontro a Riad con il principe ereditario Mohammad bin Salman e aveva parlato di un “nuovo Rinascimento” in corso nel regno, scatenando l’indignazione degli attivisti per i diritti umani.