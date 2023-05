Trattare con Assad si può, dicono gli americani. E anche l'Italia si adegua

In Europa, i primi passi concreti per tornare a dialogare con il presidente siriano Bashar el Assad risalgono alla fine del 2022. Allora le divisioni fra le cancellerie europee su cosa fare in Siria erano latenti, con la linea della riabilitazione del dittatore difesa dai partiti nazionalisti emergenti, in primis quello di Giorgia Meloni in Italia. Fra ottobre e novembre dello scorso anno, si cominciarono a rincorrere le voci – poi ufficialmente smentite – sui primi vertici informali fra i delegati di alcuni paesi europei, Italia inclusa, per discutere dei benefici, soprattutto in ottica immigrazione, di un’eventuale normalizzazione con Assad.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE