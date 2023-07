Un'altra sberletta di Giorgia Meloni a Viktor Orbán

L’Italia firma una lettera contro il governo ungherese: “La legislazione e la retorica politica sono in contrasto con i princìpi di non discriminazione, il diritto internazionale dei diritti umani e la dignità delle persone”

Un gran numero di ambasciatori e di addetti culturali accreditati a Budapest ha firmato una lunga nota di condanna per le posizioni assunte dal governo ungherese che contrastano il 28° Budapest Pride, considerato invece dai firmatari espressione della libertà garantita a tutti i cittadini che giustamente rivendicano il diritto a non essere discriminati. Nel documento si afferma esplicitamente che invece “la legislazione e la retorica politica” in Ungheria sono “in contrasto con i princìpi di non discriminazione, il diritto internazionale dei diritti umani e la dignità delle persone”. Tra gli ambasciatori firmatari c’è quello italiano e manca quello polacco. Evidentemente l’Italia, la cui diplomazia dipende da Antonio Tajani, ha preferito seguire l’indirizzo fortemente sostenuto dall’ambasciatore americano David Pressman, attivista gay e avvocato specialista in diritti umani, anche se questo significa censurare il premier Viktor Orbán.