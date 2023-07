I nuovi piani di difesa della Nato sono una garanzia esistenziale per Estonia, Lituania e Lettonia

Bruxelles. Se l’attenzione era tutta sull’Ucraina, il vertice della Nato a Vilnius ha preso una decisione destinata a concretizzare lo slogan che il segretario generale, Jens Stoltenberg, continua a ripetere dall’inizio della guerra di aggressione della Russia: “Difenderemo ogni centimetro del territorio dell’Alleanza”. Per quanto possa apparire assurdo, dalla fine della Guerra fredda i piani della Nato per una guerra convenzionale non prevedevano di difendere tutti i suoi stati membri allo stesso modo. Finora la postura dell’Alleanza si basava sulla deterrenza per scoraggiare attacchi da parte della Russia, non sulla difesa attiva immediata. In caso di attacco, i tre paesi baltici sarebbero stati travolti dalle forze russe. Secondo i vecchi piani, Lituania, Lettonia ed Estonia sarebbero state lasciate a sé stesse a resistere, con qualche migliaio di soldati della Nato, in attesa dell’arrivo del grosso delle forze alleate. Solo in una fase successiva, Vilnius, Riga e Tallinn sarebbero state liberate, ma con tempistiche lunghe (servono settimane o mesi per mobilitare centinaia di migliaia di uomini e il materiale) e nessuna certezza di risultato. Con i nuovi piani di difesa della Nato, invece, “siamo in grado di difenderci insieme ai nostri alleati dal primo momento e dal primo centimetro”, ha detto il premier dell’Estonia, Kaja Kallas, in un’intervista a Radio Free Europe. La differenza è esistenziale per i baltici, ma anche per gli alleati, quando si tratta di inviare soldati a morire per Tallinn.

