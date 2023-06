Il modello di sviluppo è al capolinea e la Germania non sa come reinventarsi

Uno studio dell’Istituto economico tedesco (IW), basato su dati Ocse, rileva che nel 2022 la Germania ha effettuato investimenti diretti esteri per 125 miliardi di euro, a fronte di soli 10,5 miliardi di investimenti diretti esteri in Germania. Tra le cause, vengono indicati i sussidi americani e l’elevato costo dell’energia tedesca, la fuoriuscita dal motore a combustione interna e la carenza di manodopera specializzata. Il dato di un singolo anno non può certo essere assunto a base di una tendenza, ma in Germania il dibattito è molto vivo, accompagnato dalla tradizionale Angst tedesca, e si moltiplicano le grida d’allarme per il rischio deindustrializzazione. Secondo le ultime previsioni del Fmi, la Germania nel 2023 sarà l’unico paese del G7 a segnare una contrazione nella crescita, pari allo 0,1 per cento. Degli ultimi cinque trimestri, solo due hanno avuto segno positivo. Il timore è che la Germania sia giunta al capolinea del suo modello di sviluppo e debba reinventarsi, con un processo necessariamente non breve e doloroso. Berlino ha il problema di costi energetici non competitivi, eccessiva dipendenza dalla tradizione ingegneristica di vecchia scuola, scarsa reattività politica e commerciale a orientarsi su settori a maggiore crescita, un sistema finanziario molto statico e frammentato.

