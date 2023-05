Il calo degli ordini industriali in Germania impone una svolta all'Italia

L’economia tedesca, soprattutto quella produttiva, è attraversata da fasi critiche piuttosto evidenti. Nel mese di marzo, per citare i dati disponibili più recenti, gli ordini industriali sono calati del 10,7 per cento. Nei settori “strategici”, la costruzione di veicoli aerei e spaziali, ferroviari, navi e veicoli militari, si è addirittura ridotta del 47,4 per cento. Il dato, seppure riferito a un solo mese, è particolarmente significativo se si tiene conto che secondo le previsioni dell’Ifo di Francoforte sarebbe stata l’economia industriale a guidare la ripresa, che invece sembra in grave ritardo anch’essa. E’ presto per parlare di crisi economica tedesca, anche se fa impressione confrontare la riduzione dello 0,1 del pil tedesco del primo trimestre con l’inatteso aumento dello 0,5 di quello italiano.

