La rimozione dell'affirmative action è un tentativo di tutelare i diritti individuali dal wokismo

Dopo decenni di battaglie sulla questione, la Corte suprema americana ha rovesciato alcune precedenti opinioni e sentenze che avevano sostenuto la vigenza della regola intesa a eliminare il predominio storico del ceto affluente o meritocratico bianco e anglo-sassone. La regola della “affirmative action”. Affirmative action vuol dire che, se sei parte di un gruppo di minoranza etnica o razziale, i regolamenti di ammissione e selezione nelle università e in altre istituzioni pubbliche e private favoriranno il tuo accesso. Lo scopo di questa “discriminazione positiva”, possiamo chiamarla così per semplificare, è assicurare la “diversità” come elemento costitutivo delle classi dirigenti, della leadership civile in una composita, multietnica e multirazziale società americana. L’obiettivo è tipico di una visione liberal, progressista, delle cose. La legge o la regola deve correggere il portato della realtà storica, e affermare diritti di gruppo contro percorsi individuali liberi da connotazioni razziali, specie in un paese infestato da pregiudizio e discriminazione, che su questioni come l’abolizione della schiavitù dei neri ha giocato il suo destino in una cruenta guerra civile di metà Ottocento, e poi ha convissuto con segregazione e discriminazione patenti per oltre un secolo, anche dopo che furono stabiliti eguali diritti civili per tutti. I conservatori, a parte i reazionari e gli estremisti impegnati in un diretto contrasto razziale o etnico che sfiora il suprematismo bianco, sostengono invece che si devono scegliere altri modi che non l’eguagliamento per legge attraverso la discriminazione identitaria allo scopo di tutelare secondo Costituzione eguali diritti per ciascun individuo, per ciascun cittadino, prescindendo del tutto dal colore della pelle o dall’etnicità. Questo per il conflitto nelle sue basi ideologiche o culturali, di guerra culturale.

