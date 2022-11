Così Edward Blum ha portato la battaglia contro l'affirmative action fino alla Corte Suprema

L’affirmative action è lo strumento politico americano che promuove la partecipazione di persone con certe identità etniche, in contesti in cui sono minoritarie, allo scopo di risarcirle degli effetti di precedenti discriminazioni. Oggi l’azione affermativa è l’oggetto di un’intermittente guerra culturale: i progressisti spingono perché resti al suo posto, i conservatori ne mettono in dubbio l’efficacia, ne denunciano l’anacronismo e la bollano come meccanismo ostativo dell’unico parametro che dovrebbe governare l’assegnazione di opportunità: il merito. Qui entra in scena Edward Blum, settantenne attivista del Michigan assurto a celebrità nazionale, che della guerra all’affirmative action ha fatto una professione, sebbene non sia nemmeno un avvocato, bensì un agente di cambio. La narrativa che lo circonda è quella del cittadino solo e senza sponsor, che scende in campo contro le istituzioni e le loro ingiustizie, nel puro spirito dell’individualismo americano (il Jimmy Stewart de “La vita è una cosa meravigliosa” di Frank Capra – presente?).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE