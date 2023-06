Le milizie cinesi in Africa non sono come la Wagner, ma quasi

Per proteggere gli investimenti cinesi all’estero, soprattutto con l’espansione del progetto strategico infrastrutturale e d’influenza politica chiamato Via della seta, da una decina di anni Pechino ricorre spesso a compagnie militari o di sicurezza private. Eppure, dopo le vicende legate alla compagnia Wagner in Russia, guidata da Evgeni Prigozhin, qualcuno ha iniziato a interrogarsi sul potere che le milizie non convenzionali, non direttamente inserite nel sistema di controllo militare, potrebbero avere. Nei giorni scorsi diversi analisti e accademici cinesi, interrogati sui media di Pechino, sottolineavano proprio questo punto: Yu Sui, professore al think tank China Center for Contemporary World Studies legato alla Via della seta, ha detto al China Daily che “il conflitto tra mercenari ed esercito russo è solo la punta dell’iceberg delle contraddizioni insite nella società russa”. Lo strapotere consegnato dalla leadership di Putin ai mercenari della Wagner ha creato un Frankenstein pronto a ribellarsi contro il suo creatore, è la riflessione più frequente tra gli accademici cinesi. Il modello cinese di utilizzo delle compagnie private di sicurezza, soprattutto all’estero, nasce dalla stessa necessità di Putin – quella di controllare gli interessi strategici cinesi nelle aree di investimento, soprattutto in Africa, in America latina e nel sud-est asiatico – ma finalità e metodi sono diversi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE