Dopo la visita, Nicolas Bavarez ci dice perché Parigi non capisce Meloni

Parigi. “È importante che Francia e Italia rinuncino alle posizioni tattiche legate a questioni di politica interna per non perdere di vista gli interessi a lungo termine di entrambi i paesi e lavorare congiuntamente per il futuro dell’Europa. La dinamica del Trattato del Quirinale è una base di fondamentale importanza a partire dalla quale i dirigenti francesi e italiani devono costruire un rapporto bilaterale sempre più solido”. Nicolas Baverez, firma di lungo corso del Figaro, allievo di Raymond Aron e attento osservatore delle dinamiche europee, analizza in una conversazione con il Foglio le sfide che attendono Francia e Italia: due paesi che “si sono allontanati a causa di dichiarazioni politiche di corto respiro, di un’escalation di frasi ostili, ma che hanno interessi comuni, più di quanto si pensi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE