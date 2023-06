Sui media cinesi i giovani della nuova èra di Xi oscurano Blinken

Lunedì nel Renmin ribao, il Quotidiano del popolo del Partito comunista cinese, l’incontro a Pechino tra il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e il segretario di stato americano Antony Blinken era un breve trafiletto relegato in basso a sinistra a pagina tre. Le prime pagine e le aperture dei siti dei principali quotidiani cinesi erano tutte dedicate al 19esimo Congresso nazionale della Lega della gioventù comunista cinese: “73 milioni di membri della Lega e 4 milioni di membri di organizzazioni della Lega in tutto il paese si sono riuniti a Pechino per partecipare al gala della gioventù”, scrive il tabloid statale Global Times. Il Congresso è iniziato ieri mattina nella Grande sala del popolo e “Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Ding Xuexiang, Li Xi e altri leader del Partito e dello stato hanno partecipato alla riunione per congratularsi, e Cai Qi ha tenuto un discorso a nome del Comitato centrale del Partito”, si legge sull’agenzia di stampa Xinhua.

