Il principe Harry molto a pezzi. Che finale fantastico sarebbe il ritorno a corte

Divorziano, non divorziano? Lui ha già arruolato gli avvocati, vive in albergo, anzi ha preso casa in Inghilterra per il gran ritorno da figliuol prodigo. Quanto a lei, nota specialista nell’usa-e-getta di partner ricchi & famosi, si terrà la notorietà e i due figli, e ha pure firmato un contratto con un’agenzia di Los Angeles. O almeno è quel che scrive quel genere di giornali che nei romanzi di Agatha Christie la castellana ufficialmente compra per il diletto della servitù, ma il maggiordomo “è molto comprensivo, non li porta mai via prima del tè” (copyright di lady Lucy Angkatell in Poirot e la salma). Però è un fatto che il 18 maggio i duchi di Sussex non abbiano scritto uno straccio di riga su Instagram per celebrare il quinto anniversario di matrimonio e si sa che oggi le coppie, almeno quelle modello “usciti dalla casa del Grande fratello” come la loro, scoppiano quando non postano più insieme.

